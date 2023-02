Antenne, il comitato: "Le assemblee pubbliche vanno fatte prima"

Il Comune annuncia passi avanti nell’iter del Piano antenne e per il comitato antenne di San Marone è "propaganda politica prima ancora della sostanza amministrativa perché le assemblee pubbliche si fanno prima, non dopo. L’assessore Roberta Belletti non ha capito che è la cittadinanza a dover essere coinvolta, non i tecnici, gli operatori telefonici e i dirigenti". Chiedono poi di sapere "con quali criteri sono state individuate le aree per installare nuove antenne e se sono state escluse le zone sensibili". Infine un monito: "I residenti di via Caracciolo non sono più importanti di quelli di via VergaSacconi".