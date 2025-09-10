"Antenne, il via libera dalla Lega al governo"

È polemica sui tralicci spuntati in città su aree non previste dal Piano antenne, con le conseguenti proteste dei comitati civici e la Lega di Civitanova che si è schierata con i cittadini criticando gli strumenti approvati dal Comune per regolamentare il settore. Ma non ci sta Mario Galieni. Lui è l’ingegnere incaricato dall’amministrazione comunale, di cui la Lega fa parte, di predisporre la mappa a cui le società di telefonia avrebbero dovuto attenersi per installare nuove antenne; un documento approvato in consiglio comunale, ma recentemente disatteso in contrada Castelletta, sulla collina Belvedere e in via Indipendenza, dove i residenti stanno dando battaglia contro i tralicci, in qualche caso proclamando la rivolta elettorale.

Galieni chiama la Lega alle sue responsabilità di forza di governo locale, regionale e nazionale sulla questione antenne e lo ha fatto con un duro post sulla sua pagina Facebook indirizzato ai salviniani. "ll partito che si erge a paladino dei cittadini fa parte della maggioranza politica e della stessa amministrazione che ha approvato il regolamento" premette Galieni, che ricorda come l’iter di formazione del documento "contemplò, prima della discussione in consiglio comunale, anche un passaggio in commissione comunale, in modo che tutte (tutte!) le forze politiche potessero prenderne visione ed eventualmente chiedere spiegazioni prima del voto consiliare".

Galieni non fa sconti alla Lega: "Il partito che mostra di preoccuparsi così tanto per i cittadini fa parte dell’attuale governo. Tale governo, con la legge 214 del 2023, ha innalzato i limiti delle radiazioni delle antenne del 250 per cento, portandoli da 6 a 15 V/m. Lo stesso governo di cui fa parte il partito in questione nel marzo del 2024, attraverso il decreto legislativo 48, ha messo nero su bianco che i Comuni devono favorire l’installazione delle antenne". Incalza ancora Galieni: "lo stesso partito dal 2020 governa anche la Regione Marche. La materia delle antenne fa parte di quelle su cui la Regione può legiferare e infatti esiste la legge 12 del 2017. Come mai in cinque anni la legge regionale non è stata cambiata, per tutelare finalmente i cittadini?" Un post per togliersi sassolini dalla scarpe con una chiosa conclusiva in cui osserva che "chi vorrà leggere questa nota avrà la possibilità di riflettere, seriamente, sulla fondatezza delle affermazioni fatte da certe forze politiche".

Lorena Cellini