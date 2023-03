Anteprima del thriller "La tigre veste di nero" Musica dal vivo della band The Killz

Oggi alle 22, nel centro culturale Hab (via Gramsci), appuntamento con l’anteprima del thriller "La tigre veste di nero", una produzione del collettivo indipendente Squatter team con la regia di Luca Pincini che ha già curato molti cortometraggi horror. Una serata in cui la band rock The Killz, autrice dell’intera colonna sonora, suonerà dal vivo accompagnata dalla proiezione di diverse scene della pellicola. "Il mediometraggio di produzione marchigiana è un lavoro che omaggia la trilogia degli animali di Dario Argento - spiega lo scrittore Roberto Ricci che ne ha curato il soggetto e la sceneggiatura – ed è stato girato ad Ancona".