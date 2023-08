Anteprima speciale del Mugellini Festival: ospite Michael Rocchetti

L’edizione 2023 del Mugellini Festival è ormai ai nastri di partenza, tant’è che verrà ufficialmente presentata con un’anteprima speciale in programma sabato sera, alle 21.15, nel teatro Mugellini di Potenza Picena. Intanto, quest’anno il programma della rassegna di musica e arte si svolgerà dal primo ottobre al 12 novembre. Va ricordato che il festival è dedicato al pianista Bruno Mugellini, e propone una fusione tra arti in cui classico e contemporaneo dialogano tra di loro, secondo una molteplicità linguistica e stilistica. Ciascuna serata, frutto della doppia direzione artistica di Lorenzo Di Bella e Mauro Mazziero, infatti offre un contenuto misto: musica, parola e arte visiva si incontrano un’inedita situazione di ascolto e visione. Una formula, questa, che permette al festival, sin dal suo esordio, di convogliare a Potenza Picena i migliori musicisti e talenti del panorama artistico internazionale e di attrarre pubblico da tutta la regione e non solo. Tornando all’anteprima di sabato sera, al teatro Mugellini, l’ospite d’eccezione sarà uno dei fumettisti più celebrati degli ultimi 10 anni, e cioè il marchigiano Michael Rocchetti. Nell’occasione il fumettista divenuto celebre con "Gli Scarabocchi di Maicol e Mirco", le vignette con cui, attraverso un linguaggio semplice ma profondo, offre la sua visione disincantata del mondo, presenterà il suo ultimo libro "Ops" (Bao Publishing). Michael Rocchetti sarà anche a disposizione del pubblico per il firmacopie. Come da tradizione, l’anteprima sarà l’occasione in cui i direttori artistici presenteranno il cartellone del festival con i cinque spettacoli in programma. Inoltre, nel corso della serata verrà proiettato il nuovo spot del Mugellini Festival, una bellissima animazione realizzata dallo scenografo Francesco Calcagnini, mentre l’immagine del Festival 2023, ogni anno a cura di un grande artista, è stata disegnata dall’artista Paola Tassetti. Contestualmente all’anteprima, da sabato sarà già possibile acquistare i biglietti del Festival Mugellini sul circuito Ciaotickets, al prezzo di 10 euro (biglietto ridotto di 8 euro per studenti e over 65 anni). Ci sarà anche possibilità di acquistare abbonamento al prezzo di 40 euro (ridotto 25 euro). L’ingresso alla serata di sabato sarà gratuito, ma è consigliata la prenotazione al numero 3924450125.