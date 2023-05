Anthropos ad altissimo livello: conquistate ben 18 medaglie

Nonostante l’assenza di 3 big del calibro di Ndiaga Dieng, Fabrizio Vallone e Alessio Talocci, l’Anthropos ha accumulato una grand messe di medaglie a Montebelluna in occasione dei campionati italiani individuali assoluti di atletica leggera della federazione Fisdir per paralimpici intellettivo-relazionali. Circa 170 gli agonisti in gara. Diciotto i metalli conquistati dai tesserati del club civitanovese, con 12 vittorie che hanno fruttato altrettanti titoli nazionali. Migliorati due record italiani dai pupilli del presidente Nelio Piermattei, che hanno partecipato in buon numero (16 unità) alla trasferta in terra veneta. I nuovi primati sono stati marcati dall’altista Gabriele Salvatore Bianca e dal pentathleta Andrea Mattone. Doppio titolo per Raffaele Di Maggio. Un oro e un argento per Eugenia Zucchiatti e Luigi Casadei. Un oro e un bronzo per Francesco Conzo. Gli altri ori sono stati appannaggio di Carlo Corallini, Gabriele Brengola e Federico Mei. Un argento per Andrea Sampaoli e un bronzo per Davide Benigni e Pietro Lo Sicco. Fuori dal podio Leonardo Pantanetti, Gaetano Schimmenti e Ilia Scuderi Panebianco. Gli ultimi due si sono rifatti nelle staffette vincendo il titolo nella 4x100 (quartetto composto da Mattone-Benigni-Scuderi-Sampaoli) e nella 4x400 (trenino Schimmenti-Adolf Agyemang-Mattone-Brengola).