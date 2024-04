Antica via della Protoflaminia . C’è pure Matelica nel percorso

Riguarda anche Matelica il progetto di un percorso turistico lungo l’antica via della Protoflaminia. La proposta, itinerario, avanzata dall’associazione Appennino Umbro Marchigiano, mira ad "incentivare la conoscenza della rete delle aree e dei parchi archeologici dell’area umbro-marchigiana, stimolare emozioni sensoriali e percezioni visive lungo il percorso attraverso la conoscenza del patrimonio ambientale, artistico, storico e culturale dell’area appenninica e degli usi e costumi locali, delle eccellenze enogastronomiche, delle arti e dei mestieri; per rendere accessibili, attraverso varie opzioni ed opportunità, i diverticoli della Protoflaminia tra le regioni Umbria e Marche come cammini di storia, natura e tradizioni locali". Nell’insieme si tratta di un itinerario di oltre 250 chilometri tra Lazio, Umbria e Marche, fino a raggiungere l’Emilia Romagna. Alla presentazione (nella foto) c’era anche il vicesindaco Denis Cingolani che ha considerato opportuna l’adesione di Matelica ad una simile rete.