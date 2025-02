Antica via Lauretana, tre eventi per scoprirla

Il Comitato Quartiere Castelnuovo, in collaborazione con l’associazione Orme Lauretane, ha lanciato un’iniziativa speciale per la riscoperta dell’antica via Lauretana nel tratto recanatese, in occasione del Giubileo 2025. Si tratta di un ciclo di passeggiate narrate dal titolo "Storie in cammino sulla via", un viaggio che intreccia storia, cultura e leggende locali.

Le passeggiate si svolgeranno in tre date e offriranno non solo una ricca panoramica storica, ma anche aneddoti, curiosità e leggende popolari legate al quartiere Castelnuovo. Gli appuntamenti, pensati per coinvolgere attivamente i cittadini, sono i seguenti: domenica 9 marzo alle 15, "Racconti di donne: storie di vita e di viaggio". In questa passeggiata, Paolo Piacentini, esperto di cammini, guiderà i partecipanti attraverso un racconto che esplora il cammino dal punto di vista femminile.

La passeggiata sarà condotta da Chiara Serenelli e Valentina Nardi, con letture di Paolo Magagnini. Sabato 26 aprile alle 16: "La via Lauretana: rivivere l’antico cammino recanatese nei quartieri Le Grazie e Castelnuovo", un’ulteriore immersione nella storia del cammino. Infine sabato 10 maggio alle 16: "Scopri la Via Lauretana: un percorso tra le Edicole Mariane di Castelnuovo (o Figurette)", in occasione della prima edizione della Festa dei Fiori "Il Maggio odoroso".

In caso di maltempo, gli incontri si terranno nei locali del Circolo Ricreativo Culturale Beniamino Gigli (ex Dopolavoro) di Castelnuovo, in Via del Risorgimento, dove le narrazioni continueranno al coperto. Alla fine di ogni passeggiata, è previsto un momento conviviale per socializzare e condividere l’esperienza. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione al numero 333-5934948. Un’opportunità unica per vivere la storia di Recanati, scoprendo il fascino della via Lauretana attraverso il cammino e le storie che questa antica via racconta. Un’esperienza che unisce il piacere di camminare con il fascino della narrazione.

Antonio Tubaldi