Antichi Sapori e Ricchezze del Bosco, Weekend di Eventi a Cessapalombo

"Antichi sapori e ricchezze del bosco" fa il bis questo fine settimana, a Montalto di Cessapalombo. Ricco il programma, targato Pro loco e Comune, "perché il futuro non perda le sue radici". Sabato, alle 9.30 al Giardino delle Farfalle, convegno "Gli insetti impollinatori" con degustazioni di mieli; alle 10 passeggiata "Fra le fresche frasche" a cura dell’Occhio Nascosto dei Sibillini (per info e prenotazioni al 3393781219). Alle 10.30 apertura della fattoria didattica e della mostra "I ricordi della nostra terra" e alle 12 degli stand gastronomici con i piatti dell’entroterra (tagliatelle al ragù e grigliate), che riaprono alle 19. Dalle 15 laboratorio per bambini con Occhio Nascosto dei Sibillini, Alice’s library e Pro loco di Cessapalombo, mentre dalle 15.30 laboratorio di pittura al Castello di Montalto (info e prenotazioni 3341304232). Domenica, dalle 10.30, si aprono le porte delle botteghe artigiane, della fattoria didattica e della mostra mercato dei prodotti tipici artigianali. Alle 12 e alle 19 gli stand gastronomici proporranno cargiù, tagliatelle al ragù, grigliate e stinco. Dalle 15, street food de nà orda sulle note del gruppo folk Li matti de montecò. Alle 16.30 pigiatura dell’uva. Non mancheranno passeggiate a dorso di somaro, visite al Giardino delle Farfalle e alla mostra fotografica.