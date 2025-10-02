Anticipo d’inverno, prima spolverata di neve sui Sibillini

Ussita, 2 ottobre 2025 – Autunno bianco sui Sibillini. Spolverate di neve, questa mattina, a Frontignano di Ussita e Bolognola.

“La prima fioccata di stagione è puntualmente arrivata – ha scritto la società Frontignano360, che gestisce l’impianto -. Da domani torna il bel tempo e vi aspettiamo sabato e domenica. Nonostante la nevicata che sulla parte alta della stazione ha depositato diversi centimetri, proseguono comunque a gran ritmo i lavori di realizzazione della nuova cabinovia e si sta procedendo con il montaggio dei pali di linea”.

La nuova cabinovia

Il cantiere della nuova cabinovia Frontignano - Cornaccione (1350 metri-1909 metri) è stato avviato a luglio. La fine dei lavori è prevista entro dicembre. L’impianto di risalita è composto da capienti cabine di 10 posti per un numero totale di 49 veicoli. La potenzialità massima di trasporto è di 1.200 persone l’ora con un potenziamento fino a 1.800 persone l’ora, il tempo di percorrenza è di 7 minuti e 35 secondi. Potrà trasportare persone, biciclette, carrozzine consentendo l’utilizzo anche alle persone con disabilità per far fruire la montagna a tutti. L’impegno complessivo di spesa è di circa 17 milioni di euro (13,1 milioni dal Piano nazionale complementare al Pnrr, 3,7 ordinanza 109 decreto Usr, 499,6 mila euro fondi di bilancio del Comune di Ussita).

La neve di Bolognola

Primi fiocchi anche a Bolognola, dove i gestori hanno condiviso un video della panoramica verso il Fargno. “E anche quest’anno la prima spolverata della stagione tra fine settembre e inizio ottobre è arrivata – hanno detto -. Questa la situazione a 1550 metri, all’arrivo della sciovia Castelmanardo con temperatura di +1°, lieve velo di neve a terra e fiocchi. Oltre i 1700 è caduto qualche centimetro in più”. Tanti i like sui social da parte degli amanti della montagna: sperano che questi primi fiocchi siano di buon auspicio per una bella stagione sciistica.

Le previsioni meteo azzeccate

Le previsioni parlavano di possibili nevicate "sopra ai 1500m nel comparto montano meridionale". E così è stato.

Dopo due giorni caratterizzati dal maltempo, domani però dovrebbe arrivare un miglioramento delle condizioni meteo con cielo "sereno o poco nuvoloso per temporanei addensamenti". Non sono previste piogge e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Ancora un leggero vento sulla costa e mare mosso.

Le giornate successive saranno caratterizzate da "instabilità per le giornate di sabato e domenica con miglioramento dalla giornata di lunedì. La settimana prossima quindi dovrebbe iniziare un clima migliore.