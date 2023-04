"Antifascismo quotidiano": il libro di Vito D’Ambrosio

L’ex presidente di Regione e magistrato Vito D’Ambrosio sarà oggi in città per parlare del libro, di cui è coautore, ‘Antifascismo quotidiano’, a cura di Carlo Smuraglia. Appuntamento alle 18 nella sede del movimento politico regionale ‘Dipende da noi’, in corso Dalmazia, 144: nel dialogo interverrà anche Paola Petrucci, coordinatrice regionale dello stessa realtà politica che a Civitanova esprime il consigliere comunale Roberto Mancini. Un’iniziativa che seguirà le celebrazioni in programma stamani, organizzate da Anpi e Comune. Si parte alle 9 da piazza XX Settembre, fino alla cerimonia finale, alle 11.30, in sala consiliare.