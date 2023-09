"Antifascisti come responsabilità": il presidio

di Lorena Cellini

Protesta pacifica del presidio antifascista organizzato sul lungomare contro la presentazione del libro scritto da Edda Negri Mussolini, nipote del duce, ‘I Mussolini dopo Mussolini’, presentato ieri sera alla biblioteca comunale ’Silvio Zavatti’. Una sessantina di persone (centri sociali Jolly Rogers e Sisma, Anpi Civitanova e Macerata, liste civiche e partiti del centro sinistra e semplici cittadini) si sono radunati in Largo Melvin Jones, davanti alla biblioteca che ha ospitato l’iniziativa aperta da una canzone di Fabrizio Marzi intitolata ’Topo Rosso’ e organizzata da Aries Officina Nazionale Popolare e Nuove Sintesi. Davanti alla biblioteca reparti mobili della polizia e carabinieri. L’iniziativa ha riempito la sala richiamando molti da fuori Civitanova e tra i presenti anche il consigliere comunale di Vince Civitanova Pierpaolo Turchi. Mentre la Mussolini presentava il libro sulle vicende della sua famiglia, il presidio antifascista ha alternato interventi, aperti dal presidente Anpi Civitanova, Francesco Peroni: "Civitanova risponde pacificamente alle provocazioni dei fascisti. Non capiamo come sia possibile che associazioni che si rifanno a culture xenofobe e razziste possano ottenere spazi pubblici. Con questo presidio ribadiamo che Civitanova è antifascista e democratica. Viva la resistenza". Da una esponente dell’Officina popolare Jolly Rogers un intervento contro "la deriva fascista e razziata. Essere antifascista oggi significa assumere la responsabilità, con determinazione e coraggio, di contrastare la narrazione di una pacificazione che contribuisce solo a diluire una storia di coraggio e sangue". Per Vito Mancini (Anpi Civitanova) "il problema non è il libro ma il contenuto. Ha il diritto di scriverlo, ma tutti consapevoli che quel cognome ha portato all’Italia gravi lutti".