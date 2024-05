"Antigone, cosa ci insegna oggi" . Primo premio a Giada Adorante

La studentessa del IVB dell’indirizzo classico del liceo Giacomo Leopardi, Giada Adorante, si è aggiudicata ex aequo il primo premio del concorso "Antigone, cosa ci insegna oggi" promosso dai Lions Club Camerino Alto Maceratese. Giada ha presentato un elaborato grafico, dal titolo "Le leggi non scritte. Lite in bagno tra sorelle", una riscrittura di un dialogo tra Antigone e Ismene drammatizzato in occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico di Recanati del 19 aprile scorso. Il testo è stato particolarmente apprezzato dalla giuria che ha espresso la seguente motivazione: "La trasposizione del dramma di Antigone in situazioni totalmente diversa denota la comprensione piena e vissuta del contrasto tra etica e potere".