"Ci troviamo – è l’analisi di Mario Antinori del coordinamento provinciale di Macerata “Parte da noi” per Elly Schlein – dinanzi a un dato numerico e politico importante (40%, uno dei risultati migliori delle province marchigiane) se consideriamo le forze in campo e le previsioni della vigilia. Il gruppo dirigente Pd sosteneva Bonaccini, i sindaci, il parlamentare, il consigliere regionale, il segretario di federazione, quasi tutta la direzione provinciale. La proposta di Schlein si è affermata con un ottimo risultato dimostrando di essere la candidatura che più di tutte raccoglie la profonda voglia di cambiamento che c’è nel partito e che si manifesterà ancora di più con il voto di domenica 26 febbraio in occasione delle primarie aperte ai cittadini. L’invito è non solo a votare, ma ad attivarsi al massimo per portare quanta più gente a votare perché la vittoria della Schlein è più che possibile".