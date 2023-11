Antonella Agnoli presenta ‘La casa di tutti’

Antonella Agnoli, tra i massimi esperti italiani in tema di biblioteche, fa tappa a Macerata per presentare il suo ultimo libro "La casa di tutti. Città e biblioteche", edito da Laterza. L’iniziativa è organizzata dal dipartimento di Giurisprudenza e sarà moderata dalla prof Francesca Spigarelli. L’appuntamento è per oggi, alle 17, nella biblioteca Giuridica. Interverranno Stefania Monteverde, Stefano Pollastrelli, Laura Vagni e Angela Cossiri. Ingresso libero.