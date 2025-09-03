Antonella Galiè racconta la sua vita tra ippodromi e cavalli

Antonella Galiè civitanovese nata a Roma, innamoratasi dei cavalli sin da bambina, ha provato la felicità di veder correre e vincere alcuni suoi cavalli negli Ippodromi Usa, tra cui il più famoso al mondo. Il papà prestava servizio nella palazzina dei Carabinieri del Comando generale nel quartiere Parioli. Dalla sua finestra ammirava ogni giorno i cavalli nel cortile centrale, dove venivano allenati per partecipare alle manifestazioni e parate ufficiali. È stata felicissima poi quando – venuta nelle Marche – il nonno le ha regalato una "puledrina". Da adolescente ha iniziato a frequentare l’ippodromo del capitano Ermanno Mori. Ha acquisito sul campo molteplici esperienze. Allenatori e driver l’apprezzavano perché, in varie occasioni, è riuscita a capire il malessere dei cavalli. Grazie alle sue osservazioni diversi esemplari sono stati curati tempestivamente e salvati. Antonella ha partecipato alla vita dell’Ippodromo Mori negli anni del massimo fulgore (forte di ben 70 cavalli di due anni allenati per correre al trotto), quando prendeva parte alle trasferte per le gare anche a Milano, Torino e Roma. Tutto questo ed oltre – è volatanegli Usa dove si è affermata nel mondo delle corse portando alla vittoria cavalli sulle cui qualità altri non avevano scommesso – ha raccontato nel libro che ha scritto, dal titolo "Antonella dalle Marche al Meadowlands". Una delle soddisfazioni maggiori l’ha avuta con "Miss Eleonora" una cavalla bellissima, vincente, per la quale le persone si congratulavano con lei (trainer) per lo stile e il bel nome prescelto. In chiusura l’autrice auspica che il trotto italiano possa diventare il migliore in assoluto e che si guardi al sistema americano per rilanciare il settore dell’ippica tricolore. Il libro è un racconto autobiografico, arricchito da una "finestra tecnica" sul mondo dell’allenamento e della gestione dei cavalli da corsa.

Ennio Ercoli