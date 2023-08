Antonini: pacchetto di ferragosto in favore delle aziende agricole

Una serie di interventi mirati a sostegno di lavoratori e aziende del settore agricolo è stata programmata dalla Regione Marche. "Un primo e decisivo tassello nel nostro piano - sottolinea l’assessore Antonini - , riguarda il risultato ottenuto per gli agricoltori colpiti dall’alluvione del 2022: l’equiparazione tra ditte agricolezootecniche e non, per accedere, un risultato impensabile fino a poco tempo fa, quando si riteneva erroneamente che avremmo potuto indirizzare alle aziende agricole soltanto fondi derivanti dal PSR (Piano Sviluppo Rurale). Un significativo riscontro che è stato confermato anche, direttamente, dal ministro Musumeci che ha ribadito la bontà della nostra azione a supporto delle realtà agricole locali". "Un altro intervento di valore è stato lo scorrimento della graduatoria del bando 4.1 relativo ai fondi del PSR – aggiunge Antonini -. Si tratta di una misura molto attesa dal territorio in quanto riguarda gli investimenti delle aziende del settore primario. Le iniziali risorse, previste nel bando del 2022, pur se sostanziose, sono risultate insufficienti rispetto ai tantissimi progetti presentati. Per questo, dopo aver aggiunto 4 milioni di euro per un primo scorrimento, abbiamo disposto una ulteriore iniezione di risorse pari a 4 milioni di euro". "Uno dei bandi più attesi per le aree montane, in particolare quelle colpite dal terremoto, ha visto la Regione mettere a disposizione una somma pari a oltre 1 milione di euro. Si tratta di un intervento strategico che, insieme a quello della filiera del legno in via di realizzazione, diventerà una delle grandi occasioni di rilancio e di promozione delle nostre aree interne – conclude l’assessore -. Tanto lavoro da fare, dunque, ma anche tante idee e tanti progetti in cantiere per intensificare l’azione delle istituzioni a favore dei territori e delle comunità di riferimento".