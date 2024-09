Antonio Bravi a Venezia: "Poca Recanati nel film su Leopardi" Il consigliere comunale di Recanati Antonio Bravi critica la miniserie Rai su Leopardi per la mancanza di rappresentazione accurata dei luoghi leopardiani. Il film è stato girato in varie città marchigiane, ma Recanati è poco presente. La nuova amministrazione comunale non era rappresentata alla Mostra del cinema di Venezia.