Antonio Nicolli vicario del questore

Nuovo e prestigioso incarico per il poliziotto portorecanatese Antonio Nicolli, che è stato nominato vicario del questore di Cagliari, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di dirigente della Digos nel capoluogo sardo. È entrato in polizia nel 1991 e, ad Ancona, ha diretto la Digos, prima di approdare nel 2012 all’Ucigos (l’attuale Direzione centrale di polizia di prevenzione). È diventato un punto di riferimento sul fenomeno del terrorismo internazionale, rappresentando l’Italia al gruppo sul terrorismo durante il consiglio dell’unione europea. Nicolli ha fatto parte del comitato sicurezza finanziaria al ministero dell’Economia e delle Finanze.