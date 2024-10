Antonio Tavanelli spegne cento candeline

Antonio Pavanelli ha tagliato in bellezza il traguardo dei cento anni. Nato il 5 ottobre 1924, è stato festeggiato dal sindaco Fabrizio Ciarapica assieme alle quattro figlie Maria Rosa, Luigia, Antonella e Patrizia, cinque nipoti e due pronipoti, circondati da una schiera di parenti e amici, in tutto un’ottantina di persone. Pavanelli è stato uno dei fondatori nel 1949 del Club Vela, assieme a Merani, Paniccia, Ranieri e altri. È l’unico rimasto in vita con Giovanni Eleuteri. Negli anni Sessanta praticava la vela con il conte Barucchello di Porto Sant’Elpidio. Pavanelli ha preso parte a varie regate in Italia e ha viaggiato in tutta Europa. È stato anche socio del Circolo cittadino al Lido Cluana. Dal 1853, al porto, il nome Pavanelli è sinonimo di funi e reti da pesca, punto di riferimento quotidiano per armatori e pescatori. Negli anni del boom della marineria, Antonio e il fratello Ido (scomparso 13 anni fa) hanno accresciuto la propria attività. La sede si trova tuttora tra il mercato ittico e la ex stazione marittima per la Croazia, oggi sede dei Marinai d’Italia. Avendo avuto Antonio tutte figlie, l’attività dei fratelli Pavanelli è passata nelle mani di Ottavio, figlio di Ido, coadiuvato ora a sua volta dal figlio Giampaolo. "Nei locali della nostra ditta abbiamo ancora – ha detto Giampaolo – i vecchi strumenti del mestiere, che mio zio Antonio e mio nonno hanno sempre conservato funzionanti. Si tratta di un piccolo museo del lavoro marinaro".

Ennio Ercoli