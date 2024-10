Antonioni: "Monte Urano? Campo difficile"

Il cammino del Matelica in Eccellenza riprende da Monte Urano, dove oggi alle 14.30 i ragazzi di mister Giuseppe Santoni scendono in campo per lasciarsi subito alle spalle la prima sconfitta stagionale, subita domenica scorsa in casa al cospetto della capolista Maceratese. Pure i padroni di casa cercano un riscatto dopo tre sconfitte consecutive. Ne parliamo con Pietro Antonioni, attaccante del Matelica, andato a segno proprio contro la Maceratese.

Antonioni, con quale spirito affrontate questa delicata trasferta?

"Siamo pronti a giocare con umiltà rispettando l’avversario, ma allo stesso tempo siamo consapevoli delle nostre qualità e determinati a fare una grande partita".

Che avversario è il Monturano?

"Una squadra ben organizzata che non ci regalerà nulla. Dovremo fare una prestazione importante per riuscire a portare a casa un risultato positivo. Parliamo di un campo difficile...".

Contro la Maceratese è andato a segno: ha una dedica per il suo gol?

"È stato il mio primo gol in casa con la maglia del Matelica ed è stata una bella soddisfazione. Non c’è una dedica precisa, ma non posso che ringraziare la mia famiglia e la mia ragazza per essermi vicini, la società e tutto lo staff che non ci fanno mancare mai niente".

Come vede finora il cammino del Matelica?

"Domenica è arrivata purtroppo la prima sconfitta, ma sappiamo di aver fatto una grande prestazione e questo ci dà consapevolezza. D’altro canto il campionato è ancora molto lungo".

Il Matelica oggi deve rinunciare al difensore Wahi squalificato per due turni dopo l’espulsione rimediata contro la Maceratese; inoltre c’è il centrale Mistura alle prese con un infortunio muscolare. Dunque, difesa in emergenza. Resta in dubbio anche l’utilizzo dal primo minuto dell’attaccante Iori, reduce anche lui da un guaio muscolare.

m. g.