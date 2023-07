Antoniozzi, deputato FdI: "Alika, un anno dopo aspettiamo giustizia"

"Ci aspettiamo giustizia", dice l’onorevole Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia, ricordando che sabato sarà "il primo anniversario dell’omicidio di Alika Ogochowku, un uomo innocente che è morto senza alcuna colpa". L’onorevole Antoniozzi è il primo firmatario di una proposta di legge per la modifica degli articoli 88 e 89 del codice penale, che disciplinano l’infermità e la seminfermità mentale. "La corte d’assise ha disposto un’altra perizia psichiatrica per Filippo Ferlazzo, l’autore dell’omicidio, e questa cosa ci ha addolorato. La precedente perizia aveva escluso che fosse bipolare o che avesse vizi di mente e lo stesso aveva detto il consulente del pubblico ministero. La Regione Marche, con il presidente Acquaroli – continua Antoniozzi – espresse concreta solidarietà alla vedova Ogochowku e noi le assicuriamo ancora oggi la nostra vicinanza". La proposta di legge mira a modificare le norme che, oggi, fanno considerare non punibile chi sia ritenuto incapace di intendere e di volere per una patologia psichiatrica. La riforma renderebbe non punibile solo chi si trova in uno stato di alterazione psicotica, riducendo il campo di applicabilità del principio della non punibilità. La questione è rilevante nel caso dell’omicidio di Alika: l’imputato Filippo Ferlazzo infatti era stato dichiarato capace di intendere e di volere, ma alcuni elementi emersi sulle sue condizioni di salute hanno spinto il presidente a disporre una nuova perizia, ora in corso.