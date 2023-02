Anziana consegna oro e bancomat al truffatore

Con la scusa di un pacco per il figlio, una 81enne si è fatta portare via soldi, gioielli e anche il bancomat con tanto di pin. È successo martedì nella tarda mattinata, nel quartiere Pace. Alla donna si è presentato un uomo, che si è spacciato per il corriere con una consegna destinata al figlio della pensionata. Ben vestito e senza accenti particolari, è riuscito a farsi aprire la porta dalla maceratese, che l’ha lasciato entrare in casa. Per ritirare il pacco, ci volevano 600 euro. La pensionata ha detto di non averli, allora il finto corriere ha chiamato un complice, dicendole che era il figlio: lo sconosciuto, giustificando la voce diversa dal solito con il raffreddore, ha convinto la donna a consegnare al corriere i soldi che aveva in casa, e i gioielli, e in caso anche il bancomat. Lei, obbedendo a quello che credeva suo figlio, ha dato subito cento euro al truffatore, l’oro che aveva in casa e infine il bancomat, con il numero per usarlo, assicurandole che glielo avrebbe poi riportato lui. Solo qualche ora più tardi, quando l’81enne ha chiamato il figlio per sapere quando le avrebbe restituito il bancomat, si è scoperto che era stata raggirata. A quel punto la carta è stata bloccata immediatamente, ma era stato già fatto un prelievo di 600 euro, alle 15, in corso Cavour. In tutto dunque i malviventi si sarebbero portati via un bottino di circa duemila euro, tra contanti e preziosi. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri, che subito hanno iniziato le indagini per risalire agli autori della truffa. Come dimostra la vicenda, i truffatori sono abilissimi a carpire le informazioni dalle vittime con cui perfezionare i raggiri. È sempre meglio non fidarsi di sconosciuti che chiedono soldi e, in caso di dubbio, chiamare le forze dell’ordine.