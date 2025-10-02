Anziana contromano in superstrada. Bloccata dalla polizia stradale

Percorre chilometri della superstrada contromano, schivata dalle auto incrociate e che lampeggiavano all’impazzata per segnalare il pericolo, perfino affiancata sulla carreggiata opposta da automobilisti attaccati al clacson nel tentativo, vano, di attirare la sua attenzione per convincerla a fermarsi e registrando (qualcuno) anche video con il cellulare poi pubblicati su social. Nonostante tutto l’anziana al volante, imperterrita, ha proseguito senza mai desistere e a velocità sostenuta, andando avanti per almeno una ventina di chilometri prima di essere fermata a Civitanova, in via Fontanella, poche centinaia di metri oltre lo svincolo della superstrada. Una miracolata la donna, una settantenne di Monte San Giusto, e miracolati pure gli automobilisti che se la sono trovata davanti contromano, sulla corsia di sorpasso della carreggiata mare-monti, lei però diretta a Civitanova e riusciti d evitare l’impatto frontale. Alla guida di una Peugeot 206, è stata segnalata intorno alle 22.30 di martedì all’altezza di Corridonia, diretta verso la costa ma sulla direttrice sbagliata, quella percorsa dalle auto che invece andavano in direzione opposta.

Quando la pattuglia della Polstrada di Camerino l’ha raggiunta era già stata fermata da un automobilista e da una guardia giurata. Dai controlli è emerso che non era sotto l’effetto di alcool, invece sembrava parecchio frastornata, al punto da non essere in grado di dire agli agenti da quale svincolo fosse entrata in superstrada e nemmeno dove fosse diretta. Una possibilità è che possa essersi confusa nel tratto in cui, a causa dei lavori in corso, è previsto un cambio di corsia, imboccata dall’anziana che poi ha proseguito su quella carreggiata quando invece sarebbe dovuta rientrare in quella verso il mare.

L’auto è stata sequestrata e a carico della settantenne è stato elevato un verbale per l’articolo 176 del codice della strada, quello che riguarda il comportamento da tenere sulle autostrade e sulle strade extraurbane. La documentazione sarà inviata alla Prefettura per la valutazione della revisione della patente.

Lorena Cellini