Anziana investita mentre attraversa la strada

Attimi di paura, ieri mattina, per una anziana

di San Severino coinvolta

in un incidente stradale.

Una donna di 80 anni stava attraversando la strada in viale Eustachio, una delle arterie principali della città, intorno alle 11 del mattino.

Per cause non ancora chiarite, un’autovettura in transito, una Citroen C2 di colore blu, condotta anch’essa da un’anziana, ha investito la donna.

Questa è rovinosamente caduta a terra e subito sono stati chiamati i soccorsi che sono giunti sul posto in pochi minuti.

L’ambulanza è, infatti, partita dall’ospedale cittadino e la signora è stata subito medica ma, valutate le condizioni, si è però stabilito il suo trasferimento all’ospedale regionale Torrette di Ancona dove è stata trasportata e ricoverata in prognosi riservata.

Il colpo, per l’80enne, è stato molto violento tanto da danneggiare il cofano della macchina.

Sul posto sono arrivati in pochissimi minuti

anche gli agenti

della Polizia

Locale ai quali toccherà anche il compito di fare luce sulle cause dell’incidente e ricostruire la dinamica di quanto accaduto ieri mattina.

La donna al volante della Citroen è stata sottoposta subito alla prova etilometrica ed è in corso anche l’osservazione delle immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza

urbana in modo

da ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

g. g.