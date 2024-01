Anziana investita muore in ospedale: autista condannato

Per aver causato la morte di un’anziana, facendo retromarcia alla guida di un furgone, ha patteggiato la pena di un anno un montecosarese di 46 anni, Guido Di Tommaso. L’anziana però era deceduta due mesi dopo l’investimento, per questo l’uomo ha sempre respinto l’accusa di omicidio stradale. Il fatto era successo a Trodica di Morrovalle il 2 dicembre del 2021. L’86enne Luigia Buratti era stata investita dal furgone che procedeva in retromarcia. Subito era stata portata a Torrette in eliambulanza, poi all’ospedale di Macerata e infine al Santo Stefano, dove il 4 febbraio, mentre dormiva, l’anziana era morta. Il sostituto procuratore Enrico Riccioni aveva incaricato il medico legale Antonio Tombolini di chiarire con l’autopsia la causa del decesso: la conclusione era stata che per la pensionata erano state fatali le conseguenze dell’investimento subito. Per il conducente del furgone però l’avvocato Olindo Dionisi aveva chiesto una consulenza di parte, dalla quale era emerso che la donna aveva avuto un’infezione batterica, e che quella era stata la vera causa del decesso. Il montecosarese però era stato accusato di omicidio stradale, e ieri per lui si è tenuto il processo con il rito abbreviato. Il pm Barbieri ha chiesto la condanna a due anni; l’avvocato Emanuele Urbani, in sostituzione del collega Dionisi, ha sottolineato la mancanza di nesso causale tra l’incidente e il decesso. Alla fine il giudiceha inflitto all’imputato la pena di un anno con la condizionale.