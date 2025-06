Anziana investita nel parcheggio da un’auto che fa retromarcia

Investita da un’auto che stava facendo retromarcia nel parcheggio, finisce a Torrette con l’eliambulanza una 71enne: è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, poco dopo le 11, in via Gronchi, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, un uomo del fermano di 65 anni, al volante di una Kia, ha investito una signora di 71 anni, di Teramo, nel parcheggio che si trova nei pressi dell’Ecomercatone. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Considerate la dinamica dell’incidente e le condizioni della anziana, che sono apparse fin da subito serie, il personale medico ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che, partita dall’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, è atterrata nel piazzale del parcheggio della zona commerciale. La signora, che lamentava diversi dolori, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata caricata a bordo dell’eliambulanza e trasferita all’ospedale regionale. Le sue condizioni sono gravi: la prognosi è riservata. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

Chiara Marinelli