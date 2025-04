Anziana morta in strada. Prosciolto un automobilista

Nessun responsabile per la morte di Teresa Cafarella, l’82enne di Corridonia deceduta a dicembre del 2022 in via Nicolai a Corridonia: alla fine delle indagini, è stato escluso che la donna fosse stata investita e il sospettato, un 50enne di Monte San Giusto, è stato prosciolto da ogni accusa. L’anziana era stata vista a terra e soccorsa dai passanti, ma per lei non c’era stato nulla da fare a causa delle numerose fratture e di un trauma cranico che non le aveva lasciato scampo.

Sul posto si era presentato il sangiustese: l’uomo aveva detto ai carabinieri di essere passato lungo la via e di aver avuto l’impressione di urtare qualcosa, un animale o un sasso, e di essersi fermato poco più avanti per controllare il paraurti; si era accorto del capannello di persone ed era tornato indietro per capire cosa fosse successo, e così aveva visto l’anziana a terra. Così il sangiustese era stato accusato di omicidio colposo. Dopo le prime indagini, però, la procura aveva chiesto l’archiviazione ritenendo che l’automobilista non avesse investito l’82enne.

I familiari, assistiti dagli avvocati Andrea e Sandro Giustozzi, avevano fatto opposizione e il tribunale l’aveva accolta, disponendo nuove indagini. Ma la perizia medico legale ha escluso che l’anziana avesse traumi e lesioni compatibili con un investimento, e quella cinematica ha ritenuto impossibile che l’auto avesse urtato la pensionata, caduta più probabilmente perché quel pomeriggio la strada era bagnata.

Nei giorni scorsi dunque, come era stato chiesto dall’avvocato difensore Luca Cesaretti (nella foto), il giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni ha definitivamente archiviato l’ipotesi di omicidio colposo, e il sangiustese è stato prosciolto.