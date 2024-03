"Anziana morta, nessuna negligenza della struttura"

Era il gennaio scorso e i figli di un’ospite della casa di riposo di Recanati scrivevano una lettera aperta nella quale si domandavano se la loro mamma, ricoverata nell’ottobre scorso alla casa di risposo e deceduta il 12 gennaio di quest’anno all’ospedale di Civitanova, "poteva avere più attenzioni".

La figlia aveva riferito che il giovedì prima di Natale era andata a trovare la madre e, invece di trovarla nel refettorio a cena, "era nella sua camera sofferente". Viene chiamato l’infermiere di turno, mentre già la mattina stessa la donna era stata visitata dal medico di famiglia. Si decide, quindi, il trasporto al Pronto soccorso di Civitanova dove l’anziana, in preda a dolori intestinali, viene operata. Dopo 20 giorni, purtroppo, la donna muore. Quello che si domandarono i figli è perché se la madre che "si mostrava da diversi giorni inappetente e le sue funzioni intestinali non erano normali, nessuno in struttura ha pensato che magari potesse avere qualche problema intestinale che si poteva approfondire con qualche esame".

La fondazione Ircer di fronte a questa situazione ha fatto partire un’indagine interna che evidenzia, lo afferma il suo presidente Giacomo Camilletti, "l’assoluta correttezza dell’operato dell’ente".

"Torno sull’argomento – dice Camilletti – in quanto il Cda della Fondazione ha ritenuto di accertare se gli addebiti mossi dagli interessati potessero essere realmente giustificati e giustificabili sotto ogni profilo, al di là della modalità utilizzata (un organo di stampa) e del tenore, a dir poco discutibile, della lettera nel suo complesso, chiaramente finalizzata a ledere l’immagine e la reputazione della fondazione. Ebbene, a seguito di un’inchiesta interna, è emerso che l’assistenza fornita alla mamma dei signori Marcella e Sante Tacconi durante la sua permanenza nella struttura, con particolare riferimento al periodo che ha preceduto il ricovero, è stata puntualmente somministrata attraverso il tempestivo intervento dei nostri operatori, medici e infermieri".

Quindi, nella nota della Fondazione Ircer si ribadisce, ancora una volta, la piena correttezza dell’operato dell’ente, ma nello stesso tempo si fa osservare "che prima di contestare presunte inefficienze, attribuendo in modo infondato colpe e responsabilità, non solo inerenti il caso di specie, ma persino riferite alle scelte di politica relazionale della fondazione, distorcendone il significato reale al fine di screditarla, occorrerebbe avere giusta contezza dei fatti e delle cause che si mira a sostenere".