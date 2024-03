Anziana muore investita: "No all’archiviazione"

Un 50enne è accusato di aver investito un’anziana causandone la morte. Al termine delle indagini, la procura ha chiesto l’archiviazione, ma la famiglia ha fatto opposizione e ora sarà il giudice a decidere come chiudere l’inchiesta. La vittima era Teresa Cafarella, 82enne residente a Corridonia. A dicembre del 2022 la donna era stata trovata a terra in via Nicolai in gravi condizioni. Mentre si formava un capannello di curiosi e i carabinieri facevano i primi accertamenti, era arrivato un 50enne di Monte San Giusto. L’uomo aveva detto ai carabinieri di essere passato lì poco prima e di aver colpito qualcosa, forse un sasso o un gatto. Si era fermato cento metri più avanti, aveva visto che il paraurti anteriore era danneggiato e toccava sulla ruota; allora aveva raddrizzato, dopo aver chiesto in prestito un martello a un commerciante lì vicino, e poi se ne era andato. Portato in caserma e assistito da un avvocato, aveva ripetuto le stesse cose ed era stato indagato per lesioni stradali. La donna, con il cranio schiacciato, era rimasta in coma e dopo qualche mese è morta. Nel frattempo, la procura aveva chiesto una consulenza a un ingegnere, per ricostruire la dinamica dell’investimento. Ma il consulente aveva concluso dicendo che non c’era relazione tra i danni sulla carrozzeria dell’auto e l’investimento. Nonostante il consulente medico legale dei familiari dell’anziana, il dottor Sergio Fattorillo, indicasse che le gravissime lesioni della donna non potessero essere dovute a una semplice caduta, ma a uno schiacciamento da un’auto, la procura aveva chiesto l’archiviazione dell’accusa nei confronti del sangiustese. I familiari della pensionata, assistiti dagli avvocati Sandro e Andrea Giustozzi, hanno fatto opposizione e ieri il caso è finito all’esame del giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi. Il difensore dell’indagato, l’avvocato Luca Cesaretti, ha ribadito che la donna era caduta da sola. L’avvocato Giustozzi invece ha ricordato che l’indagato aveva ammesso di aver urtato qualcosa e di aver sistemato il paraurti, come confermato anche dal commerciante che gli aveva prestato il martello; inoltre le telecamere avevano ripreso più volte l’auto del sangiustese passare avanti e indietro in quel tratto di strada. Per questo hanno insistito chiedendo il processo per omicidio stradale e omissione di soccorso. "L’archiviazione – hanno commentato Sandro e Andrea Giustozzi - sarebbe un pessimo segnale per la collettività: significherebbe che per evitare ogni responsabilità dopo aver investito qualcuno, basta scappare e sperare che nessuno abbia visto". Il giudice deciderà nei prossimi giorni come chiudere l’inchiesta.