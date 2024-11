Anziana nel mirino dei truffatori. Due campani finiscono in manette

Chiama un’anziana dicendo di essere suo nipote e di aver bisogno di tutto l’oro che ha in casa. Ma prima di riuscire a scappare con il ricco bottino lui e il complice – due napoletani di 50 e 28 anni già con precedenti –, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari della stazione di Matelica con il colleghi della Compagnia di Camerino li hanno trovati fermi in auto, nelle vicinanze della casa della loro vittima.

Nel mirino dei truffatori era finita una donna di 82 anni che vive a Matelica. Sabato l’anziana è stata contattata al telefono da un ragazzo, che si è spacciato per suo nipote. Il giovane le aveva raccontato di essere in grosse difficoltà, e per questo aveva subito bisogno di tutto l’oro che lei aveva in casa. Spaventata dal racconto fatto da quello che credeva il nipote, la matelicese aveva raccolto subito tutto quello che poteva: collane, braccialetti e orecchini vari in oro del peso complessivo di 150 grammi, e del valore complessivo di circa 12mila euro. Poi si era messa ad attendere la persona che, come da indicazioni ricevute dal finto nipote, sarebbe passata a prendere tutto.

Ma per fortuna sono arrivati i carabinieri, che hanno notato i due pregiudicati fermi a bordo di una Fiat 500, nei pressi dell’abitazione della vittima. I militari sono riusciti a fermarli prima che potessero portarsi via tutto.

I due campani sono stati arrestati e trattenuti nella camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina in tribunale a Macerata, come disposto dalla procura.

Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi incontri, organizzati dai carabinieri nelle parrocchie e nei vari centri di aggregazione, con l’obiettivo di fornire importanti consigli per prevenire e arginare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, che purtroppo è sempre più diffuso. I precedenti in tutta la provincia non si contano più, pochi giorni fa un caso si è registrato a Macerata. Queste truffe, che prendono di mira sempre le persone più fragili, oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, scatenano anche il senso di colpa nelle vittime, per essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati: da chi si finge un familiare o da chi si spaccia per carabiniere, inventando arresti o incidenti per spaventare il malcapitatpo.

Chiara Marinelli