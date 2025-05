Anziana nel mirino, ma arrivano i carabinieri

Sfuma la truffa del finto maresciallo grazie all’intervento dei carabinieri, quelli veri. Nel primo pomeriggio di venerdì scorso una pattuglia della stazione di Loro Piceno ha intercettato, vicino all’abitazione di un’anziana, un’auto condotta da un giovane uomo che ha destato un certo sospetto. Sottoposto a un immediato controllo il ragazzo, un 25enne di Napoli, non ha fornito motivazioni plausibili circa la sua presenza sul posto, avvalorando i dubbi dei militari. Con la collaborazione dei colleghi della stazione di Urbisaglia, nelle strade vicine è stato rintracciato un secondo giovane, un 20enne anche lui napoletano, che pure non è stato in grado di dire come mai si trovasse lì.

I militari di Loro Piceno hanno effettuato allora ulteriori verifiche, supportati anche dal riscontro delle immagini della videosorveglianza, che hanno permesso di appurare che i due napoletani, con la tecnica del finto maresciallo avevano contattato poco prima un’anziana, che abita proprio dove era stato fermato il 25enne. Alla pensionata era stato chiesto di consegnare 1.700 euro e tutto l’oro che aveva in casa per evitare che la figlia finisse in stato di fermo, perché accusata di un grave incidente stradale. Per fortuna, l’intervento tempestivo della pattuglia ha evitato la consegna di soldi e gioielli da parte dell’aziana.

I due napoletani, al termine degli accertamenti, sono stati denunciati alla procura. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a prestare particolare attenzione a telefonate sospette e/o a persone che si presentano a casa. I malfattori, fingendo coinvolgimenti dei familiari delle vittime in fatti gravi con il rischio di arresto, chiedono denaro e oro per evitarlo. Nei casi dubbi, si invita la cittadinanza a contattare subito il 112. Continua la campagna di prevenzione del comando provinciale di Macerata, per arginare questo odioso fenomeno.

Lucia Gentili