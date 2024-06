Anziana preleva 500 euro e viene rapinata

Strappa la borsa a una 91enne che aveva appena ritirato 500 euro, la strattona e la fa cadere a terra provocandole la frattura dell’omero. È finito in carcere a Montacuto per rapina aggravata e lesioni un 29enne straniero residente a Tolentino. Ieri nell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini prelminari del Tribunale di Macerata Daniela Bellesi si è avvalso della facoltà di non rispondere.

I fatti risalgono al 24 maggio. Quel giorno un’anziana di Tolentino era andata a ritirare i soldi. Dopo aver prelevato 500 euro li aveva messi in borsa e si era avviata verso casa. Durante il tragitto però era stata raggiunta da un giovane che l’aveva strattonata per portarle via la borsa, la 91enne avrebbe provato a resistere cercando di trattenere la borsa, ma il rapinatore l’avrebbe spinta facendola cadere a terra. L’impatto violento con il suolo all’anziana ha provocato la frattura dell’omero e mentre la 91enne era a terra dolorante il giovane era fuggito portando con sé la refurtiva. Un passante che aveva visto l’anziana a terra aveva subito chiamato il 118 e la 91enne era stata trasportata al pronto soccorso e sottoposta alle cure del caso. Per i medici la prognosi iniziale è stata di 30 giorni. Quanto accaduto fu segnalato immediatamente ai carabinieri che avviarono subito le indagini: fu sentita l’anziana, poi furono sentite anche alcune persone che erano in zona al momento della rapina. Nel frattempo i militari hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in zona e alla fine, dagli elementi raccolti i militari della Compagnia di Tolentino guidata dal maggiore Giulia Maggi sono risaliti all’identità del presunto autore della rapina: un 29enne di origine straniera che vive con la famiglia in città.

Una volta raccolti sufficienti elementi a carico dell’indagato il pubblico ministero titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Rosanna Buccini, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi l’applicazione della misura cautelare in carcere. Il gip ha quindi emesso l’apposita ordinanza che è stata eseguita dai carabinieri e il giovane è finito al carcere di Montacuto, ad Ancona. Ieri per lui è stato fissato l’interrogatorio di garanzia. Difeso dall’avvocato Jacopo Allegri, il 29enne davanti al giudice e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Benedetta Lombo