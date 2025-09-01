Anziana raggirata dalla bottegaia

Nessun finto incidente al nipote o sedicente membro delle forze dell’ordine che chiede a un anziano soldi o gioielli per evitare un arresto. A truffare una 91enne di Recanati, per circa 17.500, sarebbe stata la titolare di un negozio di alimentari, nel centro della cittadina, in cui la donna faceva la spesa, pagando con assegni in bianco, senza mettere né importi né data: la negoziante avrebbe gonfiato a dismisura gli importi degli effetti, intestandoli per l’incasso all’attività o al figlio che l’aiutava al lavoro. A far emergere il raggiro una congiunta dell’anziana. La negoziante e il figlio, sono stati denunciati per truffa dai carabinieri.