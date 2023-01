Anziana scompare, la ritrova una cittadina

di Giorgio Giannaccini

Ore di grande apprensione ieri per una 87enne, con problemi di Alzheimer, che era uscita da casa sua, a Montarice, di prima mattina per farsi una passeggiata. Ma poi si era smarrita e non si avevano più sue notizie. Da lì sono cominciate le ricerche di carabinieri, polizia locale e Protezione civile. Ma nel frattempo diversi cittadini si sono mobilitati e hanno condiviso sui social un annuncio per ritrovarla. E quando si cominciava a presagire il peggio, ecco il lieto fine: una residente ha ritrovato l’anziana che si era rifugiata in un palazzo abbandonato, per ripararsi dalla pioggia. A quel punto l’ha riportata a casa, nelle braccia dell’amato figlio che si era davvero preoccupato. E’ quanto avvenuto ieri, a Porto Recanati.

Intorno alle 7.30 l’87enne si è alzata e, senza dire niente ai familiari, è uscita di casa per fare due passi. Ma questo senza prendere il giubbotto, vestita solo con una maglia, i pantaloni e le ciabatte. Un’ora dopo sono stati allertati i carabinieri della caserma di Porto Recanati e la polizia locale che hanno avviato le ricerche. Tuttavia passavano le ore e la donna non si trovava, aumentando l’allarme tra i familiari e i cittadini. Così sono stati coinvolti nelle operazioni anche i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, mentre l’amministrazione comunale si è attivata insieme ai comitati di quartiere per diffondere un identikit dell’anziana, con la raccomandazione (per chiunque l’avesse vista) di avvisare quanto prima le forze dell’ordine. Un’intuizione che si è rivelata azzeccata, perché alle 13.45 è stata la portorecanatese Donatella Sforza (nella foto), 51 anni, a notare l’anziana proprio nel quartiere Montarice. "Stavo rincasando in auto, quando ho notato che c’era un’anziana dentro al recinto di un palazzo abbandonato – racconta Sforza –. Subito mi sono fermata, perché c’era un passante che aveva iniziato a parlare con lei. Siccome in una chat di WhatsApp tra vicini di casa mi avevano segnalato che una donna si era persa in zona, ho presto realizzato che fosse lei. Così, insieme a lui, abbiamo aperto il cancello. Era un po’ confusa, quindi le ho detto di salire in auto e che l’avrei accompagnata a casa. Una volta arrivati, c’era fuori dall’abitazione il figlio, che era molto preoccupato. Appena ha rivisto la madre lui mi ha detto grazie, e li ho salutati. Ma è stato davvero bello poterli aiutare". Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, che hanno accertato che la donna stava per fortuna bene e sorrideva per lo spavento appena passato.