Anziana sola cade in casa. Salvata grazie al cugino

Donna cade in casa e non riesce più ad alzarsi. Il fatto si è consumato ieri in via Bocci, a Porto Recanati. Una 91enne verso le 20 è caduta ed è rimasta a terra. Abitando da sola, non poteva chiedere aiuto. Il miracolo è arrivato grazie a cugino che, insospettito dal fatto che la donna non rispondesse alle sue chiamate telefoniche, ha dato l’allarme. In pochi minuti i vigili del fuoco e la Croce Rossa di Porto Potenza sono accorsi sul posto. Il loro intervento ha permesso di soccorrere la donna che, visibilmente provata e dolorante, è stata assistita sul posto, poi è stata caricata sull’ambulanza e portata d’urgenza all’ospedale di Civitanova. L’incidente mette in luce ancora una volta la vulnerabilità delle persone anziane che vivono sole.

Asterio Tubaldi