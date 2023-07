Anziana truffata in casa Si spaccia per addetto dell’acquedotto comunale e sparisce con i gioielli

di Paola Pagnanelli

Attenzione ai falsi addetti dell’acquedotto, che ieri con la storia dell’acido nei tubi sono riusciti di nuovo a truffare una donna. Questa volta, nel mirino è finita una 66enne residente in via Severini. A casa sua si è presentato un uomo, dicendo di essere un addetto del Comune incaricato di controllare i contatori dell’acqua. La donna non si è insospettita, tra l’altro l’Apm di recente ha scritto a molti a proposito dei contatori in casa, proponendo di metterli fuori dagli apparamenti. Così la maceratese lo ha lasciato entrare, senza sospettare nulla. Il truffatore ha maneggiato un po’ tra il rubinetto e i tubi, poi ha iniziato a dire che l’acqua era troppo acida, e ha mostrato alla donna un liquido scuro nel lavandino, liquido che probabilmente aveva appena versato lui. "Questa sostanza è molto acida, devo eliminarla – ha detto alla malcapitata –. Però è molto corrosiva, le consiglio di prendere i gioielli che ha e metterli a sicuro nel frigorifero, perché solo lì potranno essere protetti mentre io lavoro e non si rovineranno. Anche lei, è più sicuro che stia in camera, così non respirerà le sostanze tossiche. Le dirò io quando potrà uscire in sicurezza". Senza il minimo sospetto, la 66enne ha preso i gioielli che aveva in casa e li ha chiusi in frigorifero, poi a sua volta si è chiusa in camera, e si è messa in attesa che il finto idraulico si occupasse delle condutture. Quello invece in un minuto ha arraffato i preziosi, ha preso la porta ed è fuggito. Dopo aver atteso qualche minuto, non sentendo più alcun rumore e non ricevendo risposte, la maceratese è uscita dalla camera, e solo a quel punto ha visto che i gioielli erano spariti, e anche il falso addetto. Incredula, dispiaciuta e turbata, la donna ha chiamato la sorella, e solo dopo essersi confrontata con lei ha capito e ha chiamato la polizia. La Volante è arrivata subito in via Severini, ma ormai erano quasi le 13 e del truffatore non c’era più neanche l’ombra. Ora le indagini sono in corso da parte degli agenti della questura, e chiunque abbia visto auto o persone sospette in quella zona deve segnalarlo quanto prima alla polizia, per cercare di evitare che cose del genere si ripetano ancora.

Questo tipo di truffa infatti era stato già messo in atto città, e purtroppo anche quella volta con successo. Appena un mese fa, una coppia di ultraottantenni di Collevario ha subito lo stesso raggiro con la storia della sostanza acida nei tubi: un falso addetto del Comune ha parlato di controlli nei tubi, fingendo di avere i colleghi impegnati nelle verifiche in tutto lo stabile. E anche in quel caso, i gioielli sono stati messi in frigorifero e da lì portati via: il truffatore se n’è andato con i ricordi di una vita dell’anziana coppia. In merito all’escalation di truffe delle ultime settimane, l’assessorato alla sicurezza comunica che "nessun addetto del Comune sta effettuando sopralluoghi nelle abitazioni private. Qualora si ravvisi una situazione anomala – è l’invito dell’amministrazione comunale alla popolazione maceratese –, è sempre meglio chiamare il numero unico 112, e in ogni caso evitare di aprire la porta a sconosciuti per fantomatici controlli".