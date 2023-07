Anziana truffata in casa "Spariti i nostri ricordi Mi sento colpevole, è stata un’umiliazione"

di Chiara Gabrielli

Seduta in salotto, tiene in mano le scatole con le monete d’argento, le uniche due che il truffatore non è riuscito a portarle via: è ancora molto scossa Carolina Bruscantini, 82 anni, mentre, nella sua abitazione di Collevario, ripercorre i momenti drammatici del raggiro subìto mercoledì e raccontata dal Carlino, quando un estraneo si è presentato alla porta spacciandosi per un operaio dell’acquedotto ed è entrato in casa con la scusa di un effettuare un intervento urgente a causa di un acido che fuoriusciva dai lavandini. Una volta in bagno, senza farsi vedere, ha versato del liquido giallo e l’82enne, quando si è chinata per guardare, ha iniziato a tossire forte. Intanto, l’uomo ha svuotato la cassaforte.

Bruscantini ricorda bene l’odore di quella sostanza, e oggi non riesce a percepire appieno i sapori e non ha appetito. "Mi sento colpevole. Io ho collaborato con lui. Credevo mi stesse aiutando, ci mancava solo che gli dicessi grazie quando è uscito", è la prima cosa che le viene da dire. "È come se fossi ancora avvolta in una specie di nebbia, come quel giorno. Non riesco a ricordare bene dei dettagli. Ci ha portato via tutti i ricordi. E quelli non si ricomprano". Lei ha dedicato la vita alla cura della famiglia e della casa, il marito, 86enne, era impiegato alla Banca d’Italia, anche lui era in casa quella mattina, quando un uomo, alle 10.15, ha suonato al citofono: "Di solito controllano i contatori di sotto, quindi non mi sono insospettita. Poi però si è presentato alla porta e ha detto che c’era un problema con l’acqua, il volto coperto da una mascherina, indossava la tuta. Bianco di carnagione, nessun accento particolare, parlava al telefono con qualcuno che aveva una voce molto profonda". Quando ha iniziato a tossire, Bruscantini è andata in agitazione: "Volevo chiamare mio figlio, ma quell’uomo mi ha tolto i telefoni. Ha preso il cellulare e l’ha messo nel frigorifero, ha fatto sparire anche il cordless. Diceva che gli apparecchi non dovevano stare lì esposti, altrimenti si sarebbero rovinati e che bisognava mettere in salvo tutti gli oggetti di valore, così gli ho dato la chiave della cassaforte". Si è preso una fede nuziale, un orologio d’oro di valore economico ma soprattutto affettivo – era un dono del governatore della Banca d’Italia al marito per un’occasione speciale –, anelli, gemelli, una catenina e altri oggetti, comprese delle medaglie d’oro numerate e monete d’argento. "Continuo a ripensarci: potevo comportarmi diversamente? Non credo. Non avevo più i telefoni a disposizione, cosa avrei dovuto fare? Uscire di casa lasciando qui quell’uomo con mio marito che per di più non sta bene? Mi sono fidata. Eppure ho sentito tante volte di truffe agli anziani. Sono informata. Solo che è successo tutto così velocemente, in 5 o 10 minuti, che non ho avuto il tempo di rendermi conto. E poi l’uomo mi metteva fretta, voleva seguissi le sue istruzioni". "Non aprite a nessuno, mai", l’appello di Bruscantini. Di solito in casa c’è un cane di grossa taglia, ma non in quel momento. "Chissà se ci tenevano d’occhio, impossibile dirlo con certezza". "Mia madre, odorando quell’acido – spiega il figlio, Antonio Mallardo –, oltre il bruciore agli occhi, al naso, alla gola, ha perso il controllo di sé. Si è lasciata andare, obbediva a quell’uomo in tutto. Dopo, si è sentita umiliata. Ora con l’aiuto di familiari e parenti si sta riprendendo, ma lentamente. Stiamo tutti cercando di farle capire che non è stata colpa sua". Quello che più dispiace è che "c’erano oggetti di valore affettivo, le fedi, i doni di comunioni e cresime. Facciamo finta che sia ancora tutto in cassaforte, ho detto a mia madre. I primi giorni ha pianto parecchio, è un fatto che lascia conseguenze profonde". Le indagini della polizia sono in corso, ma "non sarà facile risalire a un uomo tra i 35 e i 40 anni e col volto nascosto dalla mascherina. Comunque, meglio non far entrare nessuno senza prima verificare, meglio prendersi del tempo che rischiare perché poi, quando succede, rimangono dei segni indelebili nella mente, nei ricordi. Viene violata l’intimità di una casa, di una famiglia. E dopo, purtroppo, resta la sofferenza".