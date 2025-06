"Anziani e disabili, la Regione ignora Civitanova"

Piano del fabbisogno per le residenze sociosanitarie fermo al 2017 e, nelle deroghe della Regione, Civitanova ignorata anche sul centro Alzheimer. Dipende da Noi porta in primo piano l’urgenza di creare o ampliare strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili e persone con problemi psichiatrici.

"La giunta regionale – sottolineano Roberto Mancini e Elisabetta Giorgini – non ha ancora emanato il Piano del fabbisogno, e ha scelto di autorizzare in deroga a quello del 2017, un totale di 218 posti residenziali e 48 semiresidenziali, in 19 strutture". L’offerta di questi servizi è disciplinata dalla Regione attraverso l’Atto di fabbisogno, che stabilisce i posti autorizzabili e poi convenzionabili col servizio sanitario. A Mancini e Giorgini preme sottolineare che "Civitanova, dove le liste d’attesa per gli anziani non autosufficienti sono interminabili, con questa deroga sembra completamente ignorata. Dopo cinque anni di silenzio su un tema così urgente, la Regione tampona con una deroga scontentando i più".

Un altro punto centrale per Dipende da Noi è il centro Alzheimer: "il sindaco e l’assessore Saltamartini avevano garantito l’inserimento di posti specifici nel piano regionale, ma a oggi non ci sono certezze sul futuro di questa struttura". Uno scenario che "dimostra – sostengono – una mancanza di visione a lungo termine e di vera programmazione da parte della Regione, che emana provvedimenti non supportati da robusta motivazione senza affrontare la radice del problema. Il settore delle strutture residenziali e semiresidenziali ha bisogno di un piano che vada oltre le emergenze e risponda alle reali necessità della popolazione, distribuendo i posti in modo equo e sui reali bisogni di ogni realtà cittadina. Solo con un aggiornamento del Piano di fabbisogno, che non dovrebbe limitarsi ai soli servizi diurni e residenziali, e con interventi mirati si potrà dare risposte a chi oggi è in attesa di sostegni dignitosi e tempestivi".

Se ne parlerà il 12 giugno alle 21.15 nella sede di Dipende Da Noi, in corso Dalmazia 144, con un incontro sul tema "Una svolta per le Marche: sanità, servizi sociali, lavoro ed ecologia".