"Anziani multati, ma manca la sicurezza"

Dover constatare che l’impegno più rilevante messo in campo dalla giunta Tartabini sul tema sicurezza sia quello di sanzionare un anziano che fa pipì in riva al mare farebbe anche scompisciare dal ridere, se non fosse mortificante. Ma è necessario aumentare il numero dei carabinieri in città, cosa di cui non si cura l’amministrazione malgrado l’assessore alla sicurezza Salvatore Palmiero sia un militare dell’Arma; anzi la sua presenza è impalpabile". L’ex deputato del Pd Mario Morgoni interviene in merito alla protesta, apparsa sul Carlino, di un 66enne che nei giorni scorsi era stato sorpreso dalla polizia locale mentre urinava in mare, all’altezza della spiaggia libera dietro all’ex discoteca Babaloo a Porto Potenza. Gli agenti avevano riferito all’anziano che nei suoi confronti scatterà una multa. Tuttavia, l’esponente dei dem ha qualcosa da ridire sia sull’episodio che sul fronte della sicurezza urbana.

"Il nostro territorio non è immune da problemi di sicurezza – premette Morgoni –. Gli ultimi mesi hanno evidenziato diversi casi di furti nelle abitazioni, risse, un aggravamento di episodi di devianze giovanili con un abuso preoccupante di stupefacenti. Uno scenario come questo dovrebbe indurre l’amministrazione comunale ad attivarsi su diversi fronti, da quello del controllo del territorio, a quello della prevenzione".

Quindi, l’ex deputato del Pd lancia alcune proposte: in primis di aumentare l’organico delle forze dell’ordine attive in città. "I carabinieri svolgono un’opera preziosa ed encomiabile – riprende Morgoni –, ma l’organico delle due caserme è al di sotto del necessario per un Comune di oltre 15mila abitanti. Il nostro è un paese costiero, con un incremento di popolazione nella stagione turistica che richiederebbe almeno un aumento almeno temporaneo di personale a Porto Potenza. Anche sul fronte della prevenzione occorrerebbe attivare una rete con le associazioni locali per guidare con percorsi educativi i giovani e le famiglie. Perché – osserva ancora – la giunta non chiede all’Arma dei carabinieri un potenziamento dell’organico nelle stazioni del nostro Comune? Purtroppo, su questi fronti l’amministrazione segnala un’imbarazzante inadeguatezza, nonostante l’assessore alla sicurezza Salvatore Palmiero sia un esponente dell’Arma. La sua presenza è davvero impalpabile, in questo scenario".

Giorgio Giannaccini