Anziani nel mirino dei truffatori. Il Comune: "Non fidatevi"

Ancora tentativi di truffe telefoniche a Monte San Giusto, fortunatamente non andati a buon fine, almeno per ora. Ad invitare la cittadinanza a tenere la guardia alta è stata la stessa amministrazione comunale con un messaggio pubblicato sui canali social istituzionali, diffuso nel primo pomeriggio di ieri.

"Nelle ultime ore – spiegano dal Comune – abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di nuovi tentativi di truffa telefonica. Invitiamo a prestare la massima attenzione, Proteggiamo noi stessi e chi ci sta vicino". A quanto pare il modus operandi dei malviventi sarebbe sempre il medesimo, e nel mirino finirebbero spesso persone anziane o sole. I truffatori, infatti, si qualificano come rappresentati delle forze dell’ordine e approfittando del disorientamento emotivo di chi risponde a una telefonata inattesa, parlano di falsi incidenti accaduti a figli, nipoti, amici o parenti che si troverebbero in improvvise situazioni di difficoltà economica- Alla luce di questo poi chiedono pagamenti in contanti o in oggetti preziosi.