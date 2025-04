Anziani non autosufficienti, cure a domicilio

Al via il progetto del Pnrr "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione", finanziato dall’Unione Europea. Prevista l’attivazione di percorsi integrati socio-sanitari di sostegno al rientro a domicilio. Il progetto, finanziato per circa 300mila euro, supporta il percorso di continuità assistenziale "dall’ospedale al territorio" ed è finalizzato a ridurre e prevenire i ricoveri ospedalieri impropri, intercettando precocemente le situazioni di fragilità. "Una progettualità che ci permette di garantire risposte integrate e concrete a persone residenti nell’intero territorio provinciale, nell’ottica di un sempre maggiore sostegno alle famiglie nell’accudire gli anziani non autosufficienti a casa", ha detto Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Macerata, capofila dell’Ambito territoriale sociale 15. In sinergia con i Distretti sanitari dell’Ast, si supporta la "dimissione protetta", garantendo un sostegno domiciliare nel passaggio dall’ospedale al domicilio, con un piano condiviso tra medico di medicina generale, strutture sanitarie e servizi sociali territoriali e Ambiti territoriali sociali. Gli operatori socio-sanitari saranno individuati dalle cooperative Il Faro e Cooss Marche, gestori dell’appalto con aggiudicazione a mezzo gara.