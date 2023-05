Anziani non autosufficienti, domande per l’assegno di cura

Fino al 9 giugno sarà possibile presentare la domanda di accesso all’assegno di cura per anziani non autosufficienti per l’anno 2023. L’assegno di cura consiste nell’erogazione di un sussidio mensile di 200 euro, concesso per 12 mesi, finalizzato a sostenere gli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio direttamente da familiari o con l’ausilio di assistenti familiari con regolare contratto di lavoro. Per accedere all’assegno di cura è necessario che il richiedente presenti autonomamente la domanda esclusivamente per via telematica, su piattaforma messa a disposizione dall’Ats 15, tramite Spid del richiedente. Per accedere alla piattaforma telematica è necessario collegarsi al link: https:sociali.comune.macerata.itsicarebenvenuto.php.