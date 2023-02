"Anziani troppo spesso dimenticati dalla politica"

Boom di presenze, "oltre 130 persone" fanno sapere i promotori, all’incontro sociale con l’associazione ‘Civita Senior’, che si è tenuto sabato al ristorante ‘Il Veneziano’. Per l’occasione, c’erano il presidente dell’associazione Vinicio Morgoni, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi, il consigliere comunale Gianluca Crocetti, il presidente del centro Anziani di Amandola Francesco Luciani e Nicola Ricci, del Centro di Porto Potenza Picena. "La categoria degli anziani – ha spiegato Morgoni - è’ stata troppo spesso dimenticata dalla politica e dalla società in generale, mentre andrebbe tutelata a tutti i costi". "L’incontro – le parole di Barbara Capponi - ha consentito uno scambio importante di informazioni volte a migliorare sempre di più la realtà sul territorio, a favore non solo degli anziani ma per la crescita di tutta la cittadinanza". Nel corso della conferenza sono state consegnate anche delle copie del libro ‘Edicole votive’, scritto grazie al lavoro di Civitasenior e degli studiosi Angelo Quintaba’, Alvise Manni, Antonio Volpini.

f. r.