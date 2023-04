Anziani truffati, la catena inizia a spezzarsi

Stefano

Cesetti

Figli e nipoti delle potenziali vittime dei truffatori si sono anche loro dati da fare, ricorrendo a diversi accorgimenti e raccomandando con più insistenza ai congiunti di fare attenzione. Così nei giorni scorsi è capitato che una 80enne di Macerata non abbia abboccato a una telefonata del presunto nipote che le chiedeva con urgenza 400mila euro. Qualche giorno prima, a Sant’Angelo in Pontano, una signora, sola in casa, non ha aperto a due falsi operatori sanitari, costretti a scappare per le urla della donna. Siamo convinti che non resteranno episodi isolati.