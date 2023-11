Anziano cade dal balcone di casa. Ricoverato a Torrette in condizioni gravi

È caduto dal balcone della sua abitazione, in via Angelita, ieri sera verso le 19,30, un anziano recanatese. Sul posto sono subito intervenuti una pattuglia dei Carabinieri e i sanitari del 118 che, constatate le sue condizioni, hanno disposto per lui l’immediato ricovero all’ospedale Torrette dove l’anziano è stato portato in codice rosso a bordo di un’ambulanza.

L’uomo, che ha fatto un volo di circa dieci metri, è ricoverato in gravi condizioni.