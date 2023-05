Anziano cade dal trattore: portato a Torrette

Un 85enne di Tolentino è finito all’ospedale di Ancona, dopo un infortunio mentre lavorava il terreno vicino casa. A dare l’allarme, intorno alle 13.30 dalla zona di contrada Cisterna, è stata la moglie dell’anziano, che lo ha visto a terra. L’uomo stava lavorando con il trattore vicino casa ma a un certo punto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, che è scivolato su un dosso. Il trattore non si è ribaltato, ma l’85enne è caduto a terra. All’arrivo dei soccorritori del 118, il tolentinate era cosciente ed è stato in grado di spiegare cosa fosse accaduto. Ma anche alla luce della sua età, i sanitari hanno ritenuto più opportuno portarlo all’ospedale regionale di Torrette. Per lui dunque è arrivata l’eliambulanza, che in volo lo ha fatto arrivare subito ad Ancona. In contrada Cisterna sono arrivati anche i carabinieri di Tolentino.