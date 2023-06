Anziano cade per una buca a Macerata. "Il Comune paghi 94mila euro"

Macerata, 15 giugno 2023 – Caduto in una buca coperta di ghiaccio, un anziano era finito in ospedale senza mai riuscire a recuperare l’autonomia che aveva prima. Per questo ora, a distanza di quasi nove anni dai fatti, i familiari chiedono al Comune un risarcimento di 94mila euro per i danni causati da quella caduta. Il fatto era successo il 30 dicembre del 2014 in piazza Nazario Sauro. Il maceratese, un 79enne, era uscito di pomeriggio, intorno alle 17, ma aveva messo i piedi in una buca dell’asfalto.

La buca si era riempita d’acqua, che con il freddo di quei giorni si era trasformata in ghiaccio. E così il pensionato era scivolato a terra riportando alcune fratture. Da allora, l’anziano aveva dovuto passare un periodo fermo a letto, e dopo quella lunga convalescenza purtroppo non aveva mai recuperato del tutto la forma che aveva prima dell’incidente in piazza Nazario Sauro. Aveva sempre avuto bisogno di assistenza, e la famiglia aveva dovuto organizzarsi per prendersi cura di lui. A novembre del 2021 infine l’anziano è morto.

A quel punto il figlio del pensionato ha deciso di chiedere al Comune il risarcimento dei danni causati da quella caduta, soprattutto per le spese affrontate dalla famiglia per assistere il congiunto in quegli anni. In particolare, è stato sottolineato come la buca e la sua pericolosità non fossero minimamente segnalate, e non sarebbe stato possibile vederle a causa del buio che, in quella stagione a quell’ora, già regnava sulla piazza: in questo consisterebbe la responsabilità dell’amministrazione comunale.

Con l’avvocato Renato Coltorti, è stata prima affrontata la procedura della mediazione, che però non ha portato i risultati sperati: la proposta avanzata dal Comune di Macerata per chiudere la vicenda infatti è stata ritenuta inadeguata, e così gli eredi andranno avanti con la causa civile. La prima udienza in tribunale è stata fissata per il prossimo novembre. Il Comune di Macerata potrà costituirsi per difendere le proprie ragioni, respingendo le richieste risarcitorie avanzate dai familiari dell’anziano.