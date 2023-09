Anziano derubato a Civitanova: voleva dare spiccioli a un giovane

Per compiere un gesto di generosità è stato derubato. Brutta avventura ieri mattina per un anziano, che si è visto sfilare il portafoglio dalle mani. Lo aveva tirato fuori dalle tasche per cercare qualche spicciolo da donare a un giovane che gli aveva pochi prima chiesto la carità e che glielo ha invece sottratto e si è poi dato alla fuga con il bottino. Un episodio avvenuto intorno alle 10.30 in piazza XX Settembre, davanti alla farmacia Angelini, sotto gli ‘occhi’ delle telecamere della video sorveglianza e sotto gli occhi di testimoni, uno dei quali ha chiamato i carabinieri per raccontare quello che aveva visto. Sul posto la pattuglia non ha trovato né il furfante e nemmeno la vittima. L’anziano si era infatti già allontanato, tornandosene presumibilmente a casa, non intenzionato a sporgere denuncia come ha confessato ai passanti che hanno cercato di aiutarlo. I carabinieri della Compagnia di Civitanova sono impegnati nelle ricerche del ladro. Sulla base delle immagini, già visionate, riperse dalle telecamere di sicurezza in centro, sarebbe un soggetto giovane e all’apparenza straniero. I carabinieri stanno cercando di identificare anche l’anziano.