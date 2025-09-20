Anziano derubato al supermercato. Prelevati 2mila euro al bancomat

Un 80enne di Milano stava facendo spesa con sua moglie all’interno del Lidl situato al confine tra Porto Recanati e Loreto. Ma un ladruncolo, senza che la coppia di coniugi lombardi se ne accorgesse, è riuscito ad arraffare il portafoglio dell’anziano per poi usare la sua carta credito e prelevare dal bancomat la cifra di 2mila euro.

Questo il furto che si è consumato giovedì, nel discount che si trova in via del Mare a Porto Recanati. Nel mirino sono finiti marito e moglie di 80 anni, residenti a Milano ma proprietari di una seconda casa a Loreto. L’altro giorno i due erano andati in auto a Porto Potenza, fermandosi anche a un distributore per fare il pieno di benzina. Da lì erano ripartiti per fare degli acquisti al Lidl. Una volta entrati nel supermercato, si sono messi a girare con il carrello tra gli scaffali. Tuttavia qualcuno, senza dare nell’occhio e lontano da sguardi indiscreti, approfittando della distrazione dei due coniugi, è riuscito ad aprire il borsello a tracolla che indossava l’anziano, rubando il suo portafoglio con dentro documenti e carte di credito. Solo successivamente, quando marito e moglie sono arrivati davanti alla cassa per pagare, si sono accorti che il portafoglio era sparito nel nulla.

Nel giro di 10 minuti l’anziano ha bloccato le sue carte, ma ecco ancora una amara sorpresa: in quel breve lasso di tempo il ladro era riuscito a usarne una per prelevare la somma di ben 2mila euro da uno sportello bancario automatico.

Sconsolato e amareggiato, l’80enne si è dovuto recare poco dopo alla caserma dei carabinieri di Loreto depositando una denuncia contro ignoti per il furto subito.

Giorgio Giannaccini