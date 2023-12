Anziano di 86 anni si allontana da casa e viene ritrovato in stato di iportermia

Anziano si allontana da casa intorno alle 16 e scattano le ricerche. Ma alla sera, dopo diverse ore, viene ritrovato dai vigili del fuoco in stato di ipotermia vicino a una recinzione metallica, a meno di un chilometro da dove vive a San Severino, in via Corta di Serripola. Si tratta di un 86enne, malato di Alzheimer. Probabilmente, durante la sua uscita, è caduto. Hanno preso parte alle ricerche due squadre dei vigili del fuoco, di Tolentino e Macerata, i cinofili e poi è arrivato sul posto il 118.